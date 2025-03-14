الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنية Rolla Rolla مع فرينش مونتانا

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 أعلن محمد رمضان، عن طرح أغنيته الجديدة، غدا السبت، وذلك عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رمضان قائلا:"هديتي دلوقتي لجمهوري اغنية Rolla Rolla مع فرينش مونتانا والكليب بإذن الله بكرا.. مدفع رمضان بيضرب من الهند".

محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا لدعمه 

في سياق متصل، حرص الفنان محمد رمضان علي زيارة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، داخل المستشفى، وحرص رمضان على تقديم الدعم المعنوي له، وظهر شيكا في حالة نفسية جيدة ومعنويات مرتفعة وسط الحرب الشرسة التي يخوضها في مواجهة مرض السرطان.

وظهر إبراهيم شيكا داخل المستشفي قائلا: «طبعا أنتوا كنتوا مستنين المفاجأة الكبرى.. لكن دي مش مفاجأة كبرى ده العيد الكبير وكل حاجة حلوة، مين بقى معايا؟" ليرد محمد رمضان: «يعنى هنقوم بالسلامة والدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، هتخف وتقوم بالسلامة بفضل الله ثم إرادتك ثم دعاء الناس ليك».

ووجه محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا رسالة دعم قائلا: «يمكن اللي حصل ربنا بيوريك من خلاله الناس بتحبك قد ايه وبتدعيلك قد ايه ومش نسياك، وإن شاء الله هتقوم بالسلامة وهترجع الملعب تاني».

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان أزمة محمد رمضان أسد محمد رمضان إصابة محمد رمضان

مواد متعلقة

رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

الأكثر قراءة

لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

أسير أمريكي و4 جثث، حماس تتلقى مقترح استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر فى الدوري الإنجليزي

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

ما هي أطول وأقصر آية وكلمة في القرآن الكريم؟ تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية