محمد رمضان يطرح أغنية Rolla Rolla مع فرينش مونتانا

أعلن محمد رمضان، عن طرح أغنيته الجديدة، غدا السبت، وذلك عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رمضان قائلا:"هديتي دلوقتي لجمهوري اغنية Rolla Rolla مع فرينش مونتانا والكليب بإذن الله بكرا.. مدفع رمضان بيضرب من الهند".

محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا لدعمه

في سياق متصل، حرص الفنان محمد رمضان علي زيارة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، داخل المستشفى، وحرص رمضان على تقديم الدعم المعنوي له، وظهر شيكا في حالة نفسية جيدة ومعنويات مرتفعة وسط الحرب الشرسة التي يخوضها في مواجهة مرض السرطان.

وظهر إبراهيم شيكا داخل المستشفي قائلا: «طبعا أنتوا كنتوا مستنين المفاجأة الكبرى.. لكن دي مش مفاجأة كبرى ده العيد الكبير وكل حاجة حلوة، مين بقى معايا؟" ليرد محمد رمضان: «يعنى هنقوم بالسلامة والدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، هتخف وتقوم بالسلامة بفضل الله ثم إرادتك ثم دعاء الناس ليك».

ووجه محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا رسالة دعم قائلا: «يمكن اللي حصل ربنا بيوريك من خلاله الناس بتحبك قد ايه وبتدعيلك قد ايه ومش نسياك، وإن شاء الله هتقوم بالسلامة وهترجع الملعب تاني».

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