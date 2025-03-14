الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

صراعات عائلية وألفاظ خارجة في الحلقة 14 من مسلسل سيد الناس

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

شهدت الحلقة 14 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في موسم رمضان 2025، ألفاظا خارجة ضمن الأحداث.

مسلسل سيد الناس

وجمع مشهد بين أحمد فهيم “مجدي” مع زوجة شقيقه عمرو سعد “الجارحي” والتي تلعب شخصيتها ريم مصطفى ووجه له ألفاظا خارجة بسبب قيام ابنها باحتضان ابنة عمه.

وفي مشهد آخر لأحمد رزق “عفيفي” يقوم بضرب زوجته ويوجه لها ألفاظا خارجة، بعدما رآها في أحد المطاعم بملابس قصيرة مع أحد المنتجين من أجل إنتاج ألبوم دون علمه.

مسلسل سيد الناس، وكانت قد شهدت الحلقة 14 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم بطولته عمرو سعد أحداثًا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 14 

وشهدت الحلقة، مشاجرة عنيفة بين عمرو سعد وشقيقه  أحمد فهيم  وسط الأهالي في المنطقة، بعدما نجحت اعتماد “إلهام شاهين” في الوقيعة بينهما وأخبرت “فهيم” أن ابنته احتضنت نجل عمها عمرو سعد، وأضطر فهيم أن يًوجه لريم مصطفي زوجة شقيقه عمرو سعد كلام جارح واتهامات بعدم تربية ابنها، لذلك أضطر عمرو سعد ان يجلب لزوجته حقها وضرب شقيقه.

 

وتتوالى الأحداث، ويذهب أحمد فيهم إلى والدته اعتماد ويخبرها بأنه يقرر أن يعود لندن بعدما قام شقيقه من الأب “الجارحي” عمرو سعد بكسر نفسه وضربه، لكن تصدمه أعتماد وتقول له إن فتحية “إنجي المقدم” والتي كانت سبب في وفاة زوجته الاولي  مازالت علي قيد الحياة  وليست متوفاة.

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مسلسل سيد الناس سيد الناس الحلقة 14 من مسلسل سيد الناس عمرو سعد سيد الناس

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