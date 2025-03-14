سيد الناس حلقة 14، مشهد درامي مؤثر بين عمرو سعد وشقيقه بسبب إلهام شاهين

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 14 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم بطولته عمرو سعد أحداثًا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 14

وشهدت الحلقة، مشاجرة عنيفة بين عمرو سعد وشقيقه أحمد فهيم وسط الأهالي في المنطقة، بعدما نجحت أعتماد “إلهام شاهين” في الوقيعة بينهما وأخبرت “فهيم” ان ابنته احتضنت نجل عمها عمرو سعد، وأضطر فهيم أن يًوجه لريم مصطفي زوجة شقيقه عمرو سعد كلام جارح واتهامات بعدم تربية ابنها، لذلك أضطر عمرو سعد ان يجلب لزوجته حقها وضرب شقيقه.

وتتوالى الأحداث، ويذهب أحمد فيهم إلى والدته اعتماد ويخبرها بأنه يقرر أن يعود لندن بعدما قام شقيقه من الأب “الجارحي” عمرو سعد بكسر نفسه وضربه، لكن تصدمه أعتماد وتقول له إن فتحية “إنجي المقدم” والتي كانت سبب في وفاة زوجته الاولي مازالت علي قيد الحياة وليست متوفية.

مسلسل سيد الناس ، شهدت الحلقة 13 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي ينافس به في رمضان 2025 أحداثًا مثيرة.

سيد الناس حلقة 13

ومن أبرز أحداث الحلقة، مشهد يوضح أن الأشقاء ليس لهما غير بعضهما مهما زاد الخلاف، حيث إن مجدي “أحمد فهيم” لجأ إلى شقيقه الجارحي عمرو سعد ليساعده على العثور على نجله “طارق” بعدما نقل إلى المستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة دون علمهم، وينجح جارحي في مساعدته ويعود طارق إلى المنزل.

وفي مشهد آخر، يوضح مدى بشاعة زوجة الأب قامت إلهام شاهين بالوقيعة بين نجلها “مجدي” وشقيقه من الأب الجارحي، وأخبرته أن ابنته على علاقة مع نجل شقيقه أدهم دون أن يعلم أحد.

وتتوالى الأحداث، ويكتشف “السواح” كمال أبو رية أن المفتاح الذي أعطاه إياه الجارحي ليس مفتاح الخزنة الموجود فيها الألماظ، وعاد إليه وطالبه بمبلغ 7 ملايين دولار.

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