أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

اختارت الملكة رانيا في حفل الإفطار الذي أقيم في عمان، فستانًا طويلًا وقفطانًا برتقاليًا من علامة Sarah’s Bag اللبنانية.

إطلالة الملكة رانيا الرمضانية

ويجسد هذا التصميم مزيجًا رائعًا بين الأصالة والحداثة، ما يعكس ذوقها الرفيع وحضورها الملكي.

إضافة إلى ذلك، أضاف اللون البرتقالي مع التطريزات الرفيعة لمسة من التألق والجمال.

تميز قفطان الملكة رانيا بتطريزات ناعمة وزخارف دقيقة، ما أضفى عليه لمسة من الفخامة دون تكلف، التصميم يعكس القدرة الفائقة للملكة على الجمع بين البساطة والابتكار، ويبرز لمساتها الشرقية الخاصة في تنسيق الأزياء.

أما فيما يتعلق بالإكسسوارات، فقد اختارت الملكة رانيا حقيبة وحذاء باللون "الكاميل"، ما يعزز من الطابع الراقي لإطلالتها.

والألوان الترابية تناغمت بشكل مثالي مع القفطان البرتقالي، ما أضفى على إطلالتها طابعًا عصريًا ومواكبًا لأحدث الصيحات.

إطلالة الملكة رانيا في إفطار عمان تؤكد مجددًا قدرتها على تنسيق الأزياء بما يتناسب مع المناسبات الخاصة مثل شهر، وتُظهر أسلوبها الفخم والراقي الذي يعكس جمال وأناقة الشرق.

وتعتبر الملكة رانيا من أبرز الأيقونات في عالم الموضة، حيث تتميز بأناقتها الرفيعة التي تجمع بين الفخامة والهوية الشرقية الأصيلة. ومع حلول شهر رمضان المبارك، تبرز إطلالاتها لتُظهر جمال هذه الهوية، حيث تختار دائمًا أزياء تمزج بين التراث واللمسات العصرية.

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