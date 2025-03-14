الأعلى للأعلام ينتصر لصحة المواطن.. يضع ضوابط مع هيئة الدواء للتصدي للإعلانات المضللة.. ويعدل البند الرابع من لائحة المعايير

وضع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك مع المهندس خالد عبد العزيز، ضوابط الإعلانات والمسابقات التجارية للمؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى.

قرارات بشأن إعلانات الأدوية

واتفق الطرفين على بحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على إصدار قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة بعدم نشر وسائل الإعلام أو إذاعة أي إعلان عن أدوية أو مستحضرات صيدلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الدواء المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية، لمواجهة ظاهرة إعلانات الأدوية المضللة والمهربة وغير الصالحة التي لم تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.

دور هيئة الدواء في ضبط السوق

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء في ضبط سوق الدواء، والحفاظعلى جودة وفاعلية وأمان المستحضرات المستلزمات الطبية المتداولة، وكذلك متابعة أماكن التصنيعوالتخزين، ومواجهة ظاهرة بيع الدواء عبر الوسائل الإلكترونية بما يعود بالنفع على صحة المواطنالمصري.

نظام التتبع الدوائي

وأشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن الهيئة أطلقت نظام التتبع الدوائي الذي يستخدم لتتبع الأدوية مننقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدويةوجودتها، ومنع الغش والتهريب والاحتكار في سوق الدواء، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنعدخول الأدوية المزيفة أو منتهية الصلاحية إلى السوق، مضيفًا أن الهيئة أطلقت كذلك مشروع "دوانا"،بهدف إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحةسوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.

وجاءت الضوابط التي تم الإتفاق عليها كالآتي:

ألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم

عدم الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية، بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة التزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن.

أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ).

عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من استيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي ). يتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص تعرض صاحبها إلى عقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك تصل إلى 500 ألف جنيه.

تعديل لائحة الضوابط والمعايير

وعلى خلفية هذا التعاون أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 9 لسنة 2025، قرارًا بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد)

-وجاء في نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام " تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامى والإعلانى، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وذلك بإضافة البند رابعًا.

وجاء في البند رابعًا: ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات، عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية، إلا بعدالحصول على موافقة وزارة الصحة. وألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص والعلاج. والتحقق من الصفةالنقابية إذا اراد الطبيب الإعلان عن نفسه.

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