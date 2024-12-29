الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 289 تابع (أ)، الصادر في 26 ديسمبر 2024، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 28 لسنة 2024، بشأن إصـدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسـسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكيـة الفكريـة المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامـى والإعلانـى والأعراف المكتوبة (الأكواد)

ونصت المادة الأولى للقرار على أن "تلتزم جميع الوسائل الإعلامية بالآتي:

1- تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا تزيد على 90 دقيقة.

٢- تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات- محلية أو دولية- بما لا تزيد على ساعة سواء كانت موزعة أو كاملة قبل أو بعد المباراة.

3- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمي- للمسابقات المحلية - بجميع مسمياتها سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى.

4- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت).



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