اللافتات الصاج تزين المكاتب والمحلات التجارية.. قادرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية.. توفر مرونة في التصميم.. و6 مراحل لتصنيعها (صور)

اللافتات المصنوعة من الصاج تُعتبر واحدة من أنواع اللافتات المستخدمة في الإعلانات والترويج، حيث تتميز بالصلابة والمتانة وقدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية. ومن بين ميزاتها أنها تدوم لفترة أطول مقارنةً بمواد أخرى مثل الفينيل أو الأكريليك. يمكن الطباعة عليها باستخدام تقنية الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية أو الملصقات الفينيلية، كما أنها توفر مرونة في التصميم، ويمكن تشكيلها وقصها حسب الحاجة، مثل البلاستيك أو الفليكس. تُستخدم هذه اللافتات بشكل واسع في المحلات التجارية، المصانع، الشركات، والطرق العامة.

ورصدت عدسة فيتو ورشة تصنيع اللافتات المصنوعة من الصاج في حي الجمالية.

وقال رامي لـ فيتو: "تتطلب صناعة اللافتات من الصاج عمالة محترفة"، فهي صناعة دقيقة وحساسة، خاصةً أنهم يتعاملون مع خامات يتم تقطيعها لإنتاج أشكال وحروف بأبعاد محددة ومناسبة، لذا تحتاج إلى عمال محترفين ذوي خبرة كبيرة وذوق رفيع في الإنتاج.

وأضاف أن تصنيع اللافتات من الصاج يتطلب أدوات ومعدات خاصة، مثل آلات التقطيع وتحديد المقاسات.

مراحل تصنيع اللافتات من الصاج

وأوضح رامي لـ فيتو ان عملية تصنيع اللافتات من الصاج تمر بعدة مراحل أساسية لضمان إنتاج لافتات بجودة ومتانة عالية.

المرحلة الأولى هي مرحلة التصميم والتخطيط

وفي هذه المرحلة، يتم تحديد شكل اللافتة المطلوبة إما من خلال اقتراحات العمال أو من خلال تلقي تصميمات محددة من العميل لتنفيذها. كما يتم تحديد أبعاد اللافتة المتفق عليها. بعد ذلك، يتم تصميم اللافتة باستخدام برامج التصميم.

المرحلة الثانية هي مرحلة اختيار المواد الخام

وأضاف رامي أنه يوجد تنوع كبير في المواد والخامات، وخاصة الصاج بأنواعه المختلفة مثل "الصاج الذهبي، الصاج الأبيض، الصاج المجلفن، الصاج الأسود، أو الصاج المدهون مسبقًا"، وذلك حسب رغبة العميل.

المرحلة الثالثة هي مرحلة تجهيز المواد الخام

بعد اختيار المواد الخام والاستقرار على النوع والشكل المناسبين، يتم تقطيع ألواح الصاج وفقًا للأبعاد المطلوبة باستخدام المقصات أو البلازما أو الليزر، وتجهيز الهيكل الداعم من زوايا حديد أو أنابيب مربعة حسب التصميم

أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة تشكيل الصاج، حيث يتم في هذه المرحلة "تني الصاج باستخدام المكابس للحصول على الشكل النهائي المرغوب فيه". بعد ذلك، يتم لحام الأجزاء المختلفة معًا باستخدام لحام الكهرباء أو الأرجون حسب نوع الصاج.

المرحلة الخامسة في تصنيع لافتات الصاج هي مرحلة المعالجة السطحية. بعد "تني الصاج واللحام"، يتم تنظيف الصاج من الزيوت والشوائب وصنفرة السطح لضمان التصاق الطلاء بشكل جيد، ثم يتم طلاء الصاج بمادة البرايمر (Primer) المضادة للصدأ.

المرحلة السادسة هي مرحلة الدهان والتشطيب، حيث يتم "رش الدهان الأساسي ثم اللون المطلوب باستخدام بويات إلكتروستاتيكية أو عادية حسب الاستخدام"، وأخيرًا يتم تجفيف اللافتة داخل فرن حراري لضمان ثبات الطلاء.

بعد عملية الطلاء والتجفيف، تأتي مرحلة إضافة الكتابات والرسومات، حيث يتم طباعة النصوص والتصاميم باستخدام فينيل مطبوع أو حروف بارزة من الأكريليك أو استيكرات عاكسة. كما يتم تثبيت الإضاءة (إذا كانت اللافتة مضيئة) باستخدام لمبات LED أو نيون.

ثم تأتي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التجميع والتركيب، حيث يتم تثبيت الحروف أو الأجزاء الإضافية على جسم اللافتة، وتركيب الإطار والدعامات اللازمة لضمان الصلابة والمتانة.

وبعد الانتهاء من عملية التصنيع ومرور اللافتة بجميع مراحل الإنتاج، يتم نقلها إلى الموقع المحدد باستخدام وسائل نقل مناسبة، وتثبيتها في المكان المطلوب باستخدام براغي التثبيت أو لحام القواعد المعدنية، مع التأكد من ثباتها وجودتها وتشغيل الإضاءة (إذا كانت مضيئة).

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