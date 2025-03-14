تعيين الدكتورة جيهان صلاح الدين السيد رئيسًا لمجلس قسم اللغات الشرقية بعين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة جيهان صلاح الدين السيد رئيسًا لمجلس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب اعتبارًا من ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.

تعيينات جديدة بآداب عين شمس

وتعيين الدكتورة جيهان السيد سعد الدين شريف رئيسًا لمجلس قسم الفلسفة بالكلية اعتبارًا من ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥ وحتي ٢٠٢٦/٣/٢٠ تاريخ بلوغ سيادتها السن القانونية.

وتعيين الدكتورة نجلاء محمود رؤوف السيد رئيسًا لمجلس قسم الاجتماع بالكلية اعتبارًا من ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بقيام الأستاذ الدكتور معوض بدوي معوض بدوي رئيسًا لمجلس قسم الجغرافيا بالكلية اعتبارًا من ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

وقيام الدكتورة راجية يوسف عبد العزيز محمد عبد المجيد رئيسًا لمجلس قسم الدراما والنقد المسرحي بالكلية اعتبارًا من ٢٠ / ١٢ /٢٠٢٤ ولمدة عام.

و قيام الدكتورة مها عبد العزيز محمود عليوه الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية بعمل رئيس القسم اعتبارًا من ٣/١٢ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.

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