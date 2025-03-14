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أخبار مصر

تعيين الدكتورة جيهان صلاح الدين السيد رئيسًا لمجلس قسم اللغات الشرقية بعين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة جيهان صلاح الدين السيد رئيسًا لمجلس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب اعتبارًا من ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.

 

تعيينات جديدة بآداب عين شمس

 وتعيين الدكتورة جيهان السيد سعد الدين شريف رئيسًا لمجلس قسم الفلسفة بالكلية اعتبارًا من ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥ وحتي ٢٠٢٦/٣/٢٠ تاريخ بلوغ سيادتها السن القانونية.

وتعيين  الدكتورة نجلاء محمود رؤوف السيد  رئيسًا لمجلس قسم الاجتماع بالكلية اعتبارًا من ١٢ / ٣ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بقيام الأستاذ الدكتور معوض بدوي معوض بدوي رئيسًا لمجلس قسم الجغرافيا بالكلية اعتبارًا من ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

وقيام  الدكتورة  راجية يوسف عبد العزيز محمد عبد المجيد رئيسًا لمجلس قسم الدراما والنقد المسرحي بالكلية اعتبارًا من ٢٠ / ١٢ /٢٠٢٤ ولمدة عام.

و قيام الدكتورة مها عبد العزيز محمود عليوه الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية بعمل رئيس القسم اعتبارًا من ٣/١٢ / ٢٠٢٥ ولمدة عام.

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