مواصفات شاشات Alienware الجديدة، بعد الكشف عنها رسميا

كشفت Alienware على هامش مشاركتها بالمعرض العالمي للأجهزة المحمولة MWC 2025 عن مجموعة من 6 شاشات ألعاب جديدة، بما في ذلك شاشة Alienware 27 4K QD-OLED وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات شاشات Alienware الجديدة.

مواصفات الشاشات الجديدة

تم الكشف عن AW30 لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) وتقدم مجموعة من التحسينات التي تساعد في الحفاظ على مكتب مرتب مع لون النيلي النجمي وتهوية بزاوية 360 درجة: تصميم يضمن تدفق الهواء بشكل جيد لحماية مكونات الجهاز وقاعدة مضغوطة: تصميم صغير يساعد في ترتيب المكتب بسهولة، مما يتيح وضع لوحة المفاتيح بشكل مناسب ويوفر مساحة لتحريك الماوس بسلاسة.

كما تشمل إدارة كابلات مبسطة دون الحاجة لتغطية الكابلات، مع توفير وصول سهل للمنافذ من خلال الحامل المريح، مما يساعد في تنظيم الكابلات وواجهة مستخدم OSD محدثة وAWCC 6.6.

وتم الكشف عن 3 طرازات من فئة QD-OLED توسع حصتها في فئة QD-OLED ليصل مجموع الإصدارات ضمن هذه الفئة إلى خمسة طرازات.

وتشمل شاشة Alienware 34 Ultra-Wide QD-OLED Monitor (AW3425DW) الجديدة حي توفر هذه الشاشة معدل تحديث أسرع يصل إلى 240 هرتز (أعلى من 175 هرتز)، مع تحسينات في التوصيل عبر HDMI 2.1 FRL. كما أنها تدعم شهادة G-SYNC Compatible إلى جانب AMD FreeSync Premium Pro وVESA AdaptiveSync. مع دقة WQHD (3440x1440) ومنحنى 1800R.

اما شاشة Alienware 27 280Hz QD-OLED Monitor (AW2725D) تجمع هذه الشاشة بين دقة QHD ومعدل تحديث سريع 280 هرتز، مما يوفر أداء سلس وصورًا حية. وتأتي بسعر 549.99 دولار.

اما شاشة Alienware 27 4K QD-OLED Monitor (AW2725Q) فتتسم بكثافة بكسلات تصل إلى 166 بكسل لكل بوصة، وهي أعلى كثافة بكسلات في أي شاشة OLED أو QD-OLED.

كما تم اطلاق شاشة Alienware 25 320Hz Monitor (AW2525HM) الجديدة، التي تستهدف سعرًا يبلغ حوالي 249.99 دولارًا تقدم معدل تحديث 320 هرتز على لوحة Fast IPS FHD.

اما شاشات QHD Alienware فتشمل الشاشات الجديدة مثل Alienware 34 Gaming Monitor (AW3425DWM) وAlienware 32 Gaming Monitor (AW3225DM) وAlienware 27 Gaming Monitor (AW2725DM)

شاشة 34 بوصة عريضة للغاية (WQHD) تقدم تجربة واسعة تغلف العين وشاشة 32 بوصة للألعاب على سطح المكتب بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 وشاشة 27 بوصة لأداء مماثل في شكل أكثر إحكامًا.

معدل تحديث سريع

تتسم جميع هذه الشاشات بمعدل تحديث سريع يبلغ 180 هرتز ووقت استجابة سريع من الرمادي إلى الرمادي يصل إلى 1 مللي ثانية، مما يضمن تجربة لعب سلسة خالية من ضبابية الحركة. كما أن شهادات NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync وVESA AdaptiveSync تزيل تمزق الشاشة، بينما تغطية الألوان DCI-P3 95% وشهادة VESA Display HDR400 تجعل كل مشهد يبدو أكثر واقعية وديناميكية.

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