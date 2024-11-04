الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد تعاقده مع "سوني ميوزيك"، صور عمرو دياب تتصدر شاشات ميدان "تايم سكوير"

صورة عمرو دياب؛ فيتو
صورة عمرو دياب؛ فيتو

تصدرت صور الفنان عمرو دياب، ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، وذلك بعد تعاقده مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط".

 

وامتلأت شاشات العرض العملاقة في ميدان "تايمز سكوير"  بصور عمرو دياب، خلال "الويك إند".

 

ويتمكن أي شخص في قلب "تايمز سكوير" من رؤية المطرب المصري في مشهد يعكس التأثير الكبير للهضبة في الساحة الموسيقية العربية والعالمية.

اتفاقية شراكة حصرية 

كان الهضبة  وقع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة سوني ميوزك العالمية. وتتضمن هذه الاتفاقية الاستحواذ الكامل على حقوق كتالوج الأغاني الواسع لـ"دياب". 

 

كما تشمل الاتفاقية إنتاج عدة ألبومات مستقبلية تهدف إلى توسيع الحدود الموسيقية ودفعها إلى أفق جديد.

 

تأتي هذه الشراكة في إطار توسع "سوني ميوزيك" المستمر في المنطقة، حيث تواصل تصدرها لقائمة IFPI Top 200 MENA Chart، مما يعكس تأثيرها القوي وهيمنتها في سوق الموسيقى الشرق أوسطية.

 

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عمرو دياب المطرب عمرو دياب نيويورك الفن

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