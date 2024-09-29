مواصفات تلفزيونات شاومي Xiaomi TV A Series 2025

بعد إطلاقها رسميا..

أطلقت شاومي رسميا تلفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 والتى تأتي بنظام Google TV وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات شاشات شاومي الجديدة.

مواصفات شاشات شاومي

يأتى تلفزيون شاومي Xiaomi TV A Series 2025 بشاشة 4K Ultra HD بدقة 3840x2160 بكسل ومدعومة بتقنيات HDR10 وHLG لتقديم نطاق واسع من مستويات السطوع، تعزز التباين والتفاصيل سواء في الإضاءة الساطعة أو المشاهد المظلمة.

كما تأتي بتقنية MEMC تقدير الحركة وتعويض الحركة حيث تم تحسين الأداء أثناء المشاهد السريعة والحركة المكثفة، حيث تعمل هذه التقنية على تقليل التشويش والاهتزاز.

وتأتي تلفزيونات شاومي Xiaomi TV A Series 2025 بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة بقوة 10 واط لكل منهما، وتدعم تقنية DTS Virtual:X تحويل الصوت ثنائي الأبعاد إلى تجربة صوتية متعددة الأبعاد.

وبالنسبة للتصميم فهو بتصميم Bezel-less، بنسبة شاشة العالية إلى الجسم وتصميم أحادي الجسم Unibody كما يأتي ب Google Assistant المدمج، والذي يسمح بالبحث والتحكم في الأجهزة الذكية باستخدام الأوامر الصوتية عن طريق الضغط على زر مخصص في جهاز التحكم عن بعد.

كما يأتي التليفزيون مزود بتقنية Bluetooth 5.0 والاتصال المزدوج النطاق Wi-Fi 2.4GHz/5GHz، ويتيح الاتصال السريع والمستقر بشبكات الإنترنت والأجهزة الأخرى كما يدعم تقنيات مثل Chromecast المدمجة، مما يتيح بث المحتوى من الهاتف.

معالج رباعي النواة

تأتي تلفزيونات شاومي Xiaomi TV A Series 2025 بمعالج رباعي النواة A55 ومعالج رسومات Mali-G52، مدعومين بـ 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية ويأتي بنسختين صناعة محلية 32 بوصة و55 بوصة.

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