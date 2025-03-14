تصريح صادم من سلوت عن مستقبل فان دايك مع ليفربول

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أنه لا يعرف شيئا عن مستقبل فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة: "لا أعرف شيئا بخصوص مستقبل فان دايك".

وأوضح المدرب الهولندي: "لكن ما أعرفه هو أنني أريد فيرجيل أن يكون هنا العام المقبل".

وأتم: "كل الأمور الأخرى المتعلقة بالعقد، والمحادثات، هذا ليس من اختصاصي".

جدير بالذكر أن فان دايك قال أيضا قبل أيام إن مستقبله حتى الآن لم يتم حسمه، مشيرا إلى أنه يفضل الانتظار لنهاية الموسم.

وينتهي عقد فان دايك (33 عامًا) مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان قد توصل لاتفاق مع النادي على التجديد بعد فترة من المحادثات.

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