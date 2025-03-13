سلوت يشيد بمهاجم نيوكاسل قبل نهائي كأس كاراباو

تحدث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

وقال سلوت في تصريحات مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "هذه هي المباراة النهائية الأولى لي كمدرب لفريق ليفربول، المباراة ستقام في ويمبلي أيضًا، إنه ملعب رمزي للإنجليز، بل وللهولنديين أيضًا، لذا، إنها مناسبة رائعة للتواجد فيها، وخاصة بعد خسارتنا أمام باريس سان جيرمان".

وواصل سلوت: "نتطلع بشوقٍ شديدٍ لخوض هذه المباراة النهائية الآن ضد فريق قوي ومدار بإتقان بقيادة إيدي هاو، مدرب نيوكاسل".

وأردف مدرب ليفربول: "ربما تكون مباراة نيوكاسل مثالية بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكنني أعتقد أن مبارياتنا التسع في الدوري ستكون نهائيات أيضًا، لذا لو اضطررنا للعب على لقب الدوري يوم الأحد، لأعتقد أننا كنا سنكون مستعدين لذلك أيضًا".

وأوضح: "لقد حاولنا الفوز بكل بطولة شاركنا فيها، للأسف، كنا قد خرجنا بالفعل من كأس الاتحاد الإنجليزي، وبعد يوم الثلاثاء، خرجنا أيضًا من دوري أبطال أوروبا، لذا لم يتبقَّ لنا سوى لقبين للفوز بهما".

واستطرد: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأصعب للفوز به، لأنه يتكون من 38 مباراة، ويتعين علينا بذل الكثير من الجهد. أما الكؤوس - وحتى دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه يُلعب على مرحلتين - فهي أسهل للفوز، لكنها لا تزال صعبة للغاية! لكن من الجيد الآن أننا وصلنا إلى النهائي، وأن لدينا فرصة للفوز بأول لقب لنا".

وأكمل: "أنا فخور بفريقي على كل ما قدموه أمام باريس سان جيرمان وعلى كل ما بذلوه من جهد هذا العام، وفخور أيضًا بكوني مدربًا لهذا الفريق".

سلوت يشيد بـ ألكسندر إيزاك



وأشاد سلوت بمهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيزاك قائلًا: "بالنظر إلى نيوكاسل، لعبنا ضدهم مرتين، في المباراة الأخيرة، لم يشارك إيزاك، وفي المباراة الأولى شارك، إنه لاعب مهم جدًا لهم، ويشكل تهديدًا لا يُصدق، ويتمتع بالسرعة التي امتلكها مهاجمو باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء".

وأتم "علينا أن نقدم أداءً أفضل مما قدمناه يوم الثلاثاء إذا نظرنا إلى طريقة دفاعنا ضد الهجمات المرتدة".

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

ويستعد ليفربول لملاقاة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي".

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية عقب فوزه على توتنهام هوتسبير في دور نصف النهائي، بينما تأهل نيوكاسل يونايتد إلى الدور ذاته بتجاوز آرسنال في نفس المرحلة.

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