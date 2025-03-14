هانز فليك يمنح الضوء الأخضر لتجديد عقد حارسه

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن هانز فليك، مدرب برشلونة، أعطى الضوء الأخضر لتجديد عقد تشيزني، الذي ينتهي في يونيو 2025.

ووفقا للصحيفة أن النادي الكتالوني منبهر بالمستوى الذي يقدمه الحارس البولندي منذ مشاركته أساسيًا، ويأمل في بقائه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل ليشكل ثنائية رائعة مع تير شتيجن.

ويتبقى فقط موافقة تشيزني على موافقة تجديد عقده، ومن المتوقع أن يرحب بذلك، حيث أكد سابقًا في تصريحات صحفية أنه يستمتع بوقته في النادي، وهو منفتح على جميع الاحتمالات بشأن مستقبله.

وستتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني صوب ملعب ميتروبوليتانو لمتابعة مباراة القمة بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة والمحدد لها يوم الاحد المقبل.

ويرغب أتلتيكو مدريد في تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام الريال، ومصالحة جماهيره من خلال الفوز على برشلونة وربما انتزاع صدارة الدوري في حال تعثر الريال أمام فياريال.

ويتواجد أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بفارق نقطة خلف الريال وبرشلونة، الذي لازال لديه مباراة مؤجلة.

ويرغب أتلتيكو مدريد في العودة لطريق الانتصارات بالدوري حيث كان قد سبق له الخسارة في الجولة الماضية أمام خيتافي 1 / 2.

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