برشلونة يمدد عقد لاعبه رسميا حتى 2026

أعلن نادي برشلونة تمديد تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، بعدما توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق معه.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي عن توقيع مدافع الفريق الأول، إينيجو مارتينيز، على عقد جديد مع النادي الإسباني حتى موسم 2026.

أرقام مارتينيز مع برشلونة

وانضم اللاعب الباسكي إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من أتلتيك بلباو، وبعد أن لعب دورًا مساعدًا في موسمه الأول، حيث شارك في 25 مباراة (20 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة في كأس الملك)، وأصبح في موسمه الثاني مدافعًا أساسيًا.

واكتسب المدافع الإسباني ثقة مدرب برشلونة هانز فليك، مما جعله لاعبًا أساسيًا هذا العام في صفوف الفريق الكتالوني نظرًا للمستويات المميزة التي يقدمها اللاعب.

وخاض مارتينيز 33 مباراة مع برشلونة، بدأ منها 32 مباراة، مسجلًا 3 أهداف ومقدمًا 4 تمريرات حاسمة، كما فاز بأول لقب له مع البلاوجرانا هذا الموسم، وهو كأس السوبر الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة مع وجود مباراة إضافية مؤجلة له.



يذكر أن برشلونة تأهل إلى منافسات دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند، الشهر المقبل.

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