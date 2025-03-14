الأنبا رافائيل يشارك في ملتقى خدام وخادمات الطفولة بمهرجان الكرازة

نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية،، أولى ملتقيات الخدام السنوية لمهرجان الكرازة المرقسية لخدام مرحلة الطفولة، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شارك فيه حوالي ٧٠٠ خادم وخادمة من ٢٦ إيبارشية إلى جانب عدد من القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

طرق درس الكتاب المقدس

وحاضر فيه نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات المتخصصين. وتم خلاله كذلك عرض لكتب المهرجان والجديد فيها هذا العام، وأيضًا عرض وسائل الإيضاح والعرائس والماسكات، ورتل فريق كورال قيثارة كيدز للأطفال التابع لأسقفية الشباب شعار المهرجان وبعض من الترانيم الجديدة المؤلفة والملحنة التى تخدم دروس المهرجان عقيديًا وأبائيًا وطقسيًا.

كما تم تقسيم الخدام إلى خمس مجموعات في ورش عملية كلٍ حسب مرحلة خدمته، لعرض العديد من وسائل الإيضاح المبتكرة التى تساعدهم على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة تناسب كل مرحلة، تضمنت تجارب العملية مثل العجائن، string arts - أحد تطبيقات الـ AR لشرح الدروس، طرق لدرس الكتاب المقدس.

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