الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا رافائيل يشارك في ملتقى خدام وخادمات الطفولة بمهرجان الكرازة

مهرجان الكرازة
مهرجان الكرازة

نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية،، أولى ملتقيات الخدام السنوية لمهرجان الكرازة المرقسية لخدام مرحلة الطفولة، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شارك فيه حوالي ٧٠٠ خادم وخادمة من ٢٦ إيبارشية إلى جانب عدد من القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية. 

طرق درس الكتاب المقدس

 

وحاضر فيه نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات المتخصصين. وتم خلاله كذلك عرض لكتب المهرجان والجديد فيها هذا العام، وأيضًا عرض وسائل الإيضاح والعرائس والماسكات، ورتل فريق كورال قيثارة كيدز للأطفال التابع لأسقفية الشباب شعار المهرجان وبعض من الترانيم الجديدة المؤلفة والملحنة التى تخدم دروس المهرجان عقيديًا وأبائيًا وطقسيًا.

كما تم تقسيم الخدام إلى خمس مجموعات في ورش عملية كلٍ حسب مرحلة خدمته، لعرض العديد من وسائل الإيضاح المبتكرة التى تساعدهم على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة تناسب كل مرحلة، تضمنت تجارب العملية مثل العجائن، string arts -  أحد تطبيقات الـ AR لشرح الدروس، طرق لدرس الكتاب المقدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتاب المقدس الانبا رافائيل مهرجان الكرازة الأرثوذكسية اسقفية الشباب لجنة الطفولة الاسقف العام

الأكثر قراءة

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

تفاصيل جديدة في فضيحة الممثل كيم سوهيون والراحلة كيم ساي رون

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

بيسيرو: كنت أتمنى ألا ينسحب الأهلي لأفوز عليه في الملعب

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

تصريح صادم من سلوت عن مستقبل فان دايك مع ليفربول

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الروح تنزل في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل ولهذا السبب يصرخ المولود

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

المزيد
الجريدة الرسمية