الكنيسة الأرثوذكسية تقدم خدمات تعليمية وتنموية في نيبال

نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة نيبال بقيادة القس ديفيد رضا كاهن الكنيسة الأرثوذكسية هناك، عددًا من الخدمات التنموية بالتعاون مع مؤسسة Thanksgiving Australia، برفقة القمص أرسانيوس برسوم، حيث تم تقديم برامج تنموية للطلبة في المدارس الخيرية بالعاصمة كاتماندو، وعدد من المدن الأخرى إلى جانب بعض الملاجىء ودور المسنين.

العلاقات بين البلدين

حضر أحد برامج الخدمة القنصل المصرى لدى دولة نيبال محمد قنديل والذى أعرب عن سعادته وتقديره لدور الكنيسة القبطية في الخدمة التنموية المجتمعية التي تقدمها، بما يتوافق مع سياسة وتوجهات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى التي تعطي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة إلى جانب الدور التنموي.

وفي السياق ذاته حضر إلى مدينة سوركيت مجموعة من الخدام من مصر وأستراليا لتقديم خدمات لدور رعاية أطفال ضحايا العنف المجتمعي إلى جانب خدمات في مجال التعليم، وحضر مجموعة من الخدام من مؤسسة St. Wanas kids Charity برفقة القس أنتونى شرقاوي إلى نيبال لتقديم خدمات فى مجال التنمية من خلال المركز التعليمي التابع للكنيسة الأرثوذكسية في العاصمة كاتماندو إلى جانب مدارس خيرية وأماكن أخرى.

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