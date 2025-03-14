ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب والاحتيال على المواطنين.



تنظيم برامج الحج والعمرة للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 3 شركات "بدون ترخيص"، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعُثر بداخلها على (أكلاشيه – جوازات سفر - تأشيرات زيارة لإحدى الدول – دفتر إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات لبرامج رحلات سياحية واخلية ودينية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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