مدرب اتحاد جدة يكشف سر خوض التدريبات في نهار رمضان

أبدى الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة ، رضاه عن الروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال الفوز على حساب فريق الرياض في الدوري السعودي.

وكشف المدرب الفرنسي عن منح لاعبيه إجازة حتى 20 مارس الجاري مستغلًا فترة التوقف الدولي، مؤكدًا عدم وجود نية لإقامة معسكر خارجي خلال هذه الفترة.

وعن إجراء التدريبات خلال شهر رمضان وتحديدا خلال فترة الصيام، أكد بلان أن اللاعبين هم أصحاب هذا القرار، في إشارة إلى احترام خصوصياتهم خلال الشهر الفضيل.

ونجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز ضد فريق الرياض، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

بهذا الفوز، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 61 نقطة، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه الهلال إلى 7 نقاط، في انتظار مباراة الأخير أمام التعاون يوم السبت ضمن الجولة ذاتها.

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