حملات لإزالة التعديات وغلق الأنشطة المخالفة في 4 مدن جديدة

شنت أجهزة تنمية مدن الشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات وغلق أنشطة مخالفة ورفع إشغالات وظواهر عشوائية بعدة مناطق بمعاونة الشرطة المختصة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط العمراني، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للبناء والعمران، بما يضمن بيئة حضارية وآمنة لسكان المدن.



وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكانوالمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمتابعة دوريا لمختلف أحياء المدن الجديدة، والتعامل الفوري مع أي محاولة للمخالفات البنائية.

وفي هذا الإطار، أعلنت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة أسفرت عن إزالة مخالفة بناء بغرف السطح للقطعة رقم ٧٤٧ شاليهات بدر الدين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تحت إشراف المهندس رمضان عبد الصمد، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأضافت: تم شن حملة رفع إشغالات بالحي 11 أسفرت عن رفع دراجات نارية من على أرصفة المشاة، كما تم رفع إشغالات المحال بالحي ١١.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم خلال حملة أمنية، ضبط مهزّة حديدية نقّالة تستخدم في سرقة المواد المحجرية خلف منطقة "ابني بيتك 6" على طريق وصلة دهشور الجنوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أن إدارة التنمية بقيادة المهندس صلاح ورداني، نفذت حملة لرفع الإشغالات، حيث تم إزالة سيارة لبيع المشروبات المخالفة وضبط تروسيكل مخصص لفرز القمامة من منطقة زهراء أكتوبر الجديدة، كما تم تنفيذ قرار إزالة في منطقة الوادي الأخضر بمعاونة شرطة التعمير.

وأعلن المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم بالتنسيق مع شرطة التعمير، تنفيذ قرار إزالة للدور المخالف بالقطعة 134 منطقة ج بالحي الرابع ابنى بيتك لمخالفة الاشتراطات البنائية.

وقال المهندس محمد عبد العزيز عامر، أنه بمشاركة الإدارة العامة للمرور تحت إشراف العقيد أحمد أمين، قائد مرور الشروق وبدر، تم شن حملة مرورية أسفرت عن ضبط 10 مركبات "توك توك"، و3 مركبات "تروسيكلات" وسيارة خلاطة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبين المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات في الحي الخامس ومنطقة الأردنية، أسفرت عن تنفيذ 18 قرار إزالة وغلق وتشميع، ورفع الإشغالات والتعديات المخالفة في تلك المناطق، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير، والإدارات المختصة بالجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى استمرار التواجد الفعّال في الموقف الإقليمي الجديد لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع أي تعديات أو مخالفات مستقبلية.

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