في جولة ليلية مفاجئة، محافظ الجيزة يتخذ إجراءات صارمة لتحسين الخدمات (صور)

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ليلية مفاجئة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بعدد من المناطق الحيوية بأحياء الهرم والطالبية.

شملت الجولة تفقد شوارع فيصل، العريش، المريوطية، كعابيش، ومنشأة البكاري، حيث وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، مع التصدي لظاهرة "الفريزة" و"النباشين" حفاظًا على المظهر الحضاري.

كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة كعابيش لضمان سهولة حركة قائدي المركبات والمارة، قائلا: "من حق المواطنين أن يسيروا في شارع نظيف ومضيء".

الاستماع لشكاوى المواطنين وحلول عاجلة

وخلال الجولة، اصطحب المهندس عادل النجار أحد المواطنين من قاطني منشأة البكاري لبحث شكواه على أرض الواقع وتوجيه المختصين بحلها.

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