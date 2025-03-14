الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

محمد شريف يقود التشكيل المتوقع للخليج أمام الوحدة بالدوري السعودي

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

يستعد فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف، لمواجهة مهمة، عندما يلتقي نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الخليج والوحدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الخليج والوحدة، اليوم الجمعة، الموافق 14 مارس 2025.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والوحدة في الدوري السعودي

 

وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الخليج والوحدة، تحديدا عبر قناة SSC EXTRA 2 HD.

 

تشكيل الخليج المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

 

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني، تيسيراند، بيدرو ريبوتشو، مورج.

خط الوسط: هوساوي، فورتونيس، منصور حمزي، خالد السميري.

وفي الهجوم: فابيو مارتينيز، محمد شريف.

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 30 نقطة، بينما يتذيل الوحدة الترتيب في المركز الثامن عشر بـ17 نقطة.

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في 24 أكتوبر 2024، تفوق الخليج بنتيجة 3-1 على الوحدة.

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محمد شريف الخليج والوحدة الدوري السعودي دوري روشن السعودي

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