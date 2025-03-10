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رياضة

تقارير تكشف موقف محمد شريف من عرضي الزمالك وبيراميدز

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

كشفت تقارير عن تجديد ناديي الزمالك وبيراميدز اتصالاتهما ومفاوضتهما مع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت تقارير سعودية إن محمد شريف لم يحسم موقفه من العودة لمصر الموسم المقبل، رغم أن عقده ينتهي مع الخليج في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير أن شريف يملك عرضين أحدهما قطري والآخر من دوري يلو السعودي (الدرجة الأولى) ولا تزال رغبته الأولى هي الاستمرار خارج مصر.

وأوضحت أن اللاعب يعلق موقفه من التفاوض مع الزمالك وبيراميدز على قرار الأهلي، لذلك إن قرر العودة لمصر سينتظر إشارة النادي الأحمر أولا.

وأفادت التقارير أن شريف يتأنى في دراسة الموقف رغم كثرة العروض وسوف يحسم كل شيء عقب شهر رمضان.

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