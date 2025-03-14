دوري روشن، جوميز يتحدث عن فوز الفتح على الرائد

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح، عدم رضاه عن مستوى فريقه أمام الرائد رغم تحقيق الفوز في المباراة.

وفاز الفتح بنتيجة 3-1 أمام الرائد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري السعودي.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: "الاستحواذ السلبي كان من أبرز سلبيات الفريق، واستحوذ اللاعبون على الكرة طوال مجريات المباراة ولكن من دون فرص إضافية على مرمى المناف".

وأضاف المدرب البرتغالي: "النتيجة لم تعكس مستوى الفريق، وكنت آمل في أداء مثالي، ولكن الأهم أننا حققنا الهدف المنشود في واحدة من أهم مبارياتنا بالدوري".

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس عشر فى الدوري السعودي، بينما ازدادت معاناة الرائد الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة، متراجعًا إلى المركز السادس عشر ليصبح ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

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