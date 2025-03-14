الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف لغز حريق معامل الصحة

حريق معامل وزارة
حريق معامل وزارة الصحة

أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان في واقعة حريق المعامل المركزية بمنطقة وسط البلد، لكشف تفاصيل الحريق والتعرف على أسبابه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، دون وقوع إصابات أو وفيات.

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق بدأ في بئر المصعد في الطابق الأول وامتد إلى الطوابق العلوية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة والنيران فى معامل وزارة الصحة.

 

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة
أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 14 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجى إلى مكان البلاغ فيما تصاعدت ألسنة اللهب بموقع الحريق، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى محيط الحريق ومنع خطر الامتداد الى المباني المجاورة.

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

وقطعت الأجهزة الأمنية، التيار الكهربائي والغاز الطبيعي في محيط حريق مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة بعد امتداد النيران إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور.


حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة 

وانتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة إلى موقع حريق معامل وزارة الصحة لمتابعة عمليات الإطفاء ومحاولة محاصرة الخسائر عقب انتهاء جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، كما حضرت قيادات من وزارة الصحة لمعاينة موقع الحريق والتأكد من سلامة المبنى بعد إخماد النيران.

حريق معامل وزارة الصحة

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حريق مبنى معامل وزارة الصحة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 7 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي إلى موقع الحريق، ومع استمرار تصاعد ألسنة اللهب، تم دعم فرق الإطفاء بـ 7 من سيارات الإطفاء للسيطرة الكاملة على النيران ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنشآت المجاورة.

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