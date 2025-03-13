الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

القبض على 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في أسوان

القبض علي 3 تجار
القبض علي 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.

القبض على 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في أسوان 


اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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