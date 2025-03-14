بعد أزمة مباراة القمة، كولر يتواصل مع الإدارة ويضع برنامجًا خاصًّا للاعبين

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، للوقوف على تفاصيل الأزمة الأخيرة التي أدت إلى اعتذار الأهلي عن عدم خوض مباراة القمة مع الزمالك بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم محلي.

وأكد كولر ضرورة إطلاعه على كافة التطورات أولًا بأول لوضع خطة واضحة للمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات القادمة.

ووضع مارسيل كولر برنامجًا تدريبيًا خاصًّا للاعبين خلال الفترة الحالية، والتي تشهد غيابًا للمباريات الرسمية بسبب أزمة مباراة القمة وتناثر أنباء حول اعتذار النادي الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

ويهدف البرنامج إلى تحضير الفريق بشكل مثالي للمرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب مواجهة الهلال السوداني المقررة في 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنح كولر لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد ذلك، مع غياب اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي سيراليون وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

أزمة مباراة القمة

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة بعد قرار الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة وهذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

ويواجه الأهلي الآن تحديات جديدة في ظل التغيرات المتسارعة في جدول المباريات، حيث قد يكون اعتذاره عن خوض كأس الرابطة عاملًا إضافيًا لتركيز الفريق على منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي تعدّ الأولوية القصوى للنادي هذا الموسم.

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