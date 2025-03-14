كولر يضع خطة الأهلي في البيات الشتوي.. كواليس تحركات الأحمر لمواجهة أزمة القمة.. والوديات تجهز الفريق لدوري الأبطال ومونديال الأندية

لا حديث يعلو فوق أزمة اعتذار الأهلي عن خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك الثلاثاء الماضى بسبب الاعتراض على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي فى الوقت الذى كان الأهلي يتمسك فيه بخوض المباراة بتحكيم أجنبي.

من جانبه وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا خاصًّا للاعبي الفريق من أجل تحضيرهم للمرحلة المقبلة فى ظل عدم ارتباط الفريق بخوض مباريات خلال الفترة الحالية مع تناثر أنباء حول اعتذار الأهلي عن خوض منافسات كأس الرابطة.

وفى حالة اعتذار النادي الأهلي عن خوض مباراة كأس الرابطة ستكون أول مباراة للفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته فى غياب اللاعبين الدوليين الذين ينتظرون انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي سيراليون وإثيوبيا.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

وقالت مصادر داخل الاهلي إن السبب الحقيقي الذي أدى إلى غضب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ودفعه إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس واتخاذ قرار بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك بحكام مصريين، مع الإصرار على خوضها بحكام أجانب يعود إلى المكالمة التي دارت بينه وبين أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، قبل المباراة بيوم واحد فقط.

تفاصيل المكالمة الصادمة

وأضاف المصدر أن الخطيب تساءل خلال المكالمة عن موقف الحكام في مباراة القمة، حيث أكد له دياب أن الرابطة ليس لديها أي مانع من إقامة اللقاء بحكام أجانب، وأنها قد أبلغت اتحاد الكرة بالأمر، وأنها ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي بالكامل، على أن يقوم المدير المالي للرابطة بتحويل المبلغ إلى خزينة الاتحاد فورًا.

كما وضعت إدارة النادي الأهلي خطة بديلة حال احتساب نقاط مباراة الفريق أمام الزمالك لصالح الفريق الأبيض مما سيؤدي إلى انسحاب النادي من المشاركة في بطولة الدوري وكأس الرابطة.

وقررت إدارة النادي الأهلي تعويض اللاعبين عن مباريات الرابطة بالعديد من المباريات الودية القوية للتحضير لمباريات دوري أبطال افريقيا وكأس العالم للأندية.

كذلك وضعت إدارة النادي خطة لزيادة مدة المعسكر المقرر إقامته في أمريكا قبل انطلاق البطولة ليشمل مباراتين أو ثلاث مباريات ودية بدلا من مباراة واحدة أمام أحد الفرق المكسيكية.

وطرحت إدارة النادي الأهلي فكرة إقامة مباريات ودية في أمريكا أمام كل من العين الإماراتي والهلال السعودي للتحضير للبطولة الهامة.

مكافأة الأهلي نظير المشاركة في كأس العالم للأندية

ومن جهة أخرى تسلم النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بقيمة مكافأة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

وأكد الفيفا في خطابه أن قيمة المكافأة تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافأة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخرًا أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

ولم يشمل الخطاب ما تردد مؤخرًا بشأن حصول النادي على مليوني دولار من "فيفا" بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وشدد مصدر على أن هذه المكافأة لم تُدرج ضمن لائحة مكافآت البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا حول العالم، ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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