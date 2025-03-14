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رياضة

عبد الجليل: لاعبو الأهلي كانوا يريدون خوض مباراة القمة ومصطفى شلبي مشاكله كتيرة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كانوا يريدون خوض مباراة القمة أمام الزمالك.


وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "لاعبو الأهلي كان نفسهم يلعبوا مباراة القمة، ومارسيل كولر كان مركز في اللقاء واستعد له جيدًا".


وتابع: "حدث غضب بين اللاعبين وهذا كان ظاهر في مشادة عمرو السولية، مع أحد أعضاء الجمعية العمومية في مدينة نصر".

 

مصطفى شلبي مشاكله كتير

وعلى صعيد آخر أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تفعيل بند عقد المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قرار صائب من مجلس الإدارة.


وتابع:" تفعيل بند شراء بنتايك أفضل قرار لمجلس الزمالك، وعندما يكون الفريق فايق الإدارة تأخذ قرارات صائبة، وتواجد مع فتوح أمر مهم، وسيقدمان أداءً جيدًا، إلا إذا استسلم فتوح، وأنا أسمع أنه شخصية مستسلمة، وقد يكون تغير".


وشدد: "مصطفى شلبي، لم يقدم الأداء المطلوب منه في الزمالك، ولاعب غير مؤثر ومشاكله كتير، وهو خامة جيدة، وحال قبول اعتذاره ستكون آخر فرصة له مع الفريق، وأنا أؤيد العقوبة الموقعة عليه".

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