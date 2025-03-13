محافظة سوهاج تستعد للاحتفال بعيدها القومي

ترأس اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج اليوم الخميس، الاجتماع التحضيري الأول لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفالات في إطار استعدادات محافظة سوهاج للاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق العاشر من أبريل من كل عام، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج، بالإضافة إلى نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء".

سوهاج تستعد للاحتفال بعيدها القومي باجتماع تحضيري برئاسة السكرتير المساعد

ونقل السكرتير المساعد تحيات محافظ سوهاج للحضور، مؤكدًا أهمية تنظيم احتفالات هذا العام بصورة متميزة تليق بتاريخ وأصالة المحافظة العريقة، مشددًا على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ للخروج بفعاليات غير تقليدية تعكس الهوية الثقافية والتراثية للمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة أبرز المقترحات المقدمة من الجهات المشاركة، بهدف إعداد برنامج زمني متكامل للاحتفالات، يضم أنشطة متنوعة تشمل عروضًا فنية وثقافية وفعاليات رياضية ومعارض للحرف التراثية، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب تكريم الشخصيات البارزة في مختلف المجالات.

ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة تنفيذ الخطط المقترحة والتأكد من جاهزية كافة القطاعات للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

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