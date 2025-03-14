ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلمه في اليقظة بمحو كندا من الخريطة، حين رد على سؤال طرحه عليه أحد الصحفيين، وكان الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، إلى جانبه في الصالون البيضاوي أمس الخميس.

ففيما كان السؤال عن كندا والرسوم الجمركية التي فرضها عليها، أجاب ترامب: "لا تستطيع الولايات المتحدة دعم دولة بمبلغ 200 مليار دولار سنويا.. لسنا بحاجة لسياراتهم.. لسنا بحاجة لطاقتهم. لسنا بحاجة لأخشابهم.. لسنا بحاجة لأي شيء يقدمونه.. نفعل ذلك لأننا نريد أن نكون مفيدين. ولكن يأتي وقت لا نستطيع فيه فعل ذلك" مجادلا بأن "كندا، حليفتنا القديمة، ستكون أفضل حالًا بدون رسوم جمركية".

"أحب شعبها"

وتابع ترامب قائلا: "أحب كندا.. وأحب شعبها.. فلديّ كثير من الأصدقاء فيها.. العظيم وين جريتسكي ما أروع وين جريتسكي (لاعب الهوكي السابق) إنه الأعظم. أعرف عددا كبيرا من الكنديين الذين هم أصدقائي المقربون" بحسب ما نسمعه في الفيديو المعروض أدناه..

وكمن يحاول إقناع 40 مليون كندي بوجهة نظره، قال إن كندا "مثالية جدا كولاية عظيمة عزيزة.. يا كندا، النشيد الوطني. أحبه. أعتقد أنه رائع. احتفظوا به، ولكنه سيكون من أجل الولاية، إحدى أعظم ولاياتنا، بل ربما أعظم ولاياتنا".

كما تابع شارحا لماذا لا ينبغي أن تبقى كندا كدولة، وقال: "كندا لا تعمل إلا كولاية.. إذا نظرت إلى الخريطة، ستجد أنهم رسموا خطا اصطناعيا يمر عبرها مباشرة، بين كندا والولايات المتحدة، مجرد خط اصطناعي مستقيم. لقد فعلها أحدهم منذ زمن بعيد، منذ عقود طويلة، وهذا غير منطقي" لكنه لم يذكر من كان واضع الخط الحدودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.