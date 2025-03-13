رئيس الوزراء الكندي المنتخب يبدي استعداده للقاء ترامب بشرط واحد

أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن فقط بشرط احترام ترامب لسيادة كندا.

شرط الوزراء الكندي المنتخب للقاء ترامب

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أنا مستعد للقاء الرئيس ترامب في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار العمل على موقف شامل أكثر بشأن العلاقات التجارية".

أزمة رسوم ترامب الجمركية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق على الصلب والألمونيوم من جميع البلدان، بما فيها كندا.

وردًّا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية.

وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بعض التوترات على خلفية "حرب الرسوم" وكذلك بعض التصريحات لترامب الذي وصف كندا بأنها "الولاية الأمريكية الـ 51" وأعلن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.

كما وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستين ترودو بـ "الحاكم"، مشبهًا إياه بحاكم ولاية أمريكية.

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