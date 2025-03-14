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رياضة

منتخب الشباب يواجه زد وديا قبل السفر إلى قطر

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، أدى منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني أول تدريباته مساء الخميس بمشروع المنتخبات الوطنية "الهدف" بمدينة 6 أكتوبر في معسكره المفتوح قبل سفره يوم الأحد المقبل إلى الدوحة لخوض الدورة الدولية الودية في قطر من 17 إلى 26 مارس الجاري مع منتخبات: قطر والإمارات وكرواتيا. 

 

موعد ودية منتخب الشباب أمام زد

وقرر أسامة نبيه خوض تجربة ودية مع الفريق الأول بنادي زد مساء السبت في آخر أيام المعسكر المفتوح قبل المغادرة إلى الدوحة بعدها يعلن أسماء القائمة النهائية المقرر سفرها إلى قطر.

تدريبات منتخب الشباب، فيتو
تدريبات منتخب الشباب، فيتو

موعد دورة قطر الدولية الودية

وتأتي دورة قطر الدولية فى إطار استعدادات احفاد الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية للشباب التي تنطلق 26  أبريل المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.
 

٣٥ لاعبًا في معسكر منتخب الشباب

وكان الكابتن أسامة نبيه قد أعلن  قائمة المنتخب المعسكر المفتوح والتى تضم  35 لاعبًا هم:  عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى.. ويوسف عبد  الحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسى وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادي ومحمد أحمد.

 

مواعيد مباريات منتخب الشباب في دورة قطر

وحرص حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع الأشقاء فى الدوحة  ويلعب  منتخب مصر يوم 19 مارس مع قطر ويوم 22 مارس مع الإمارات ويوم 26 مارس مع كرواتيا.

ويضم جهاز المنتخب كلًّا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس واحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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منتخب الشباب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أسامة نبيه فريق زد دورة قطر الودية امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة حمادة أنور

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