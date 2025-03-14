الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

بيان من محافظة القاهرة بشأن حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

حريق المعامل المركزية
حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة، فيتو

يتابع د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان بحي عابدين.

 

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وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى المعامل المركزية نتيجة حريق ببئر الأسانسير من الدور الأول إلى الدور الأخير، وامتد إلى جزء من مبنى التراخيص الطبية المجاور لمبنى المعامل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة للسيطرة على الحريق بواسطة 10 سيارات إطفاء و2 خزان دون إصابات أو وفيات.

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