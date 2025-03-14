السيطرة على حريق معامل وزارة الصحة وتصاعد الأدخنة (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بشكل نسبي وسط تصاعد الأدخنة.

واستعانت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق بونش عملاق ساعد بشكل كبير في عمليات الإطفاء بالمعامل والمباني المجاورة التي امتدت إليها بخزان مياه إستراتيجي و٢٠ سيارة إطفاء.

وتواصل قوات الدفاع المدني الانتهاء من عمليات التبريد وسط وجود مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة لمعاينة آثار الحريق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معامل تابعة لوزارة الصحة بالقرب من شارع الفلكي بوسط البلد.

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