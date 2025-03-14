مقتل شخصين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولة تسلل من الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بتسلل عدة أشخاص من الحدود الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 8 أشخاص تسللوا من الأردن إلى منطقة بيت شان.

ووفق هيئة البث، فإن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت اثنين من المتسللين، وألقت القبض على الآخرين.

وأوردت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أكد إطلاق النار على عدد من المتسللين، واعتقالهم بعد عبورهم الحدود من الأردن.

وأشارت القناة إلى أن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن المتسللين هم على الأرجح عمال مهاجرون، وليسوا عناصر مسلحة.

ونقلت القناة بيانًا قالت إنه للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جاء فيه: "رصدت قواتنا عددًا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، بعد أن عبروا الحدود من الأردن. وبعد تحديد هويتهم، توجهت القوات سريعًا إلى الموقع واعتقلت المشتبه بهم".

وأضاف البيان أنه "قبل إلقاء القبض عليهم، اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة اعتبرت تهديدًا مباشرًا، ما دفع القوات إلى الرد بإطلاق النار، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات بين المتسللين. لم يتم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية".

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