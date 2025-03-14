مسلسل جودر 2 الحلقة 13، شواهي تقتل عبد الأحد

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث مسلسل جودر 2 الحلقة 13 حول قمر الزمان الذي استدعى شهريار ليكون هو وكيل دنيا زاد حينما يأتي شاه زمان لطلب يدها.

أما جودر فيكتشف أن سالم شقيقه السارق بالفعل وسلمته الشرطة جراب الطعام وواجه سالم، وأخبره الأخير بكل مشاعره الحقيقية تجاهه ولكن جودر احتواه وعبر عن حبه له فشعر الاثنان بالصفاء تجاه بعضهما وقررا الاتحاد، وسعدت والدتهما وشقيقهما بالفرحة لهذا الأمر.

وتعلم شواهي من عبد الأحد أن الكنوز مع جودر، وذلك بعد ابتزاز عبد الأحد بسلامة ابنته، وبعدما حصلت على المعلومة كشفت لعبد الأحد أن ابنته هي السبب في كشف كل المعلومات فشعر بالصدمة، كما جعلت جوهرة فريسة لعاكف ولكنها قتلته بخنجر كانت تنوي الانتحار به.

وبينما كان جودر وأشقاؤه ووالدته عائدين إلى المنزل ووجدوا شروق غارقة في النوم فساعدها جودر على العودة لوعيها وأخبرته أن هناك سيدة بدوية جاءت لتعرض عليها مستلزمات أطفال ثم جعلتها تشم رائحة عطر وغرقت في النوم.

اكتشف جودر سرقة الكنوز، فذهب إلى الشيخ عبد الله واكتشف أن هناك من حاول تفعيل الكنوز ولكن الأمر فشل بسبب غياب الكتاب، وتحاول شواهي الضغط على عبد الأحد ولكنه مات في الأخير فتشعر بالصدمة.

مسلسل جودر 2 الحلقة 12

تدور أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جودر 2 حول شهرزاد، التي تكتشف أنها حامل، ويشعر شهريار بسعادة غامرة، كما توافق دنيا زاد على الزواج من شاه زمان، شقيق شهريار.

أما في قصة جودر المصري، فيقوم سالم، شقيق جودر، بسرقة الجراب الخاص بالطعام، ويمنحه إلى شومان، لكنه يفشل في تشغيله، وعندما يحاول شومان الحصول عليه بعنف، يتمزق الجراب.

في الوقت ذاته، كان جودر يبحث عن الجراب في كل مكان، وبدأت شكوكه تتجه نحو سالم، الذي ادعى المرض ليبقى في بيت والدته ويتمكن من سرقة الجراب.

من جانبه، بدأ سليم وجودر في البحث عن سالم في كل مكان، أما شواهي، فاكتشفت أن الكنوز التي حصلت عليها مقلدة وليست حقيقية، فقررت الذهاب إلى عبد الأحد، وهناك قامت بتقييده هو وشقيقه عبد الأحد وتعذيبهما بطرق شتى لإجبارهما على الاعتراف بمكان الكنوز، لكنه رفض في النهاية، عندها، لجأت إلى تهديد ابنته، حيث وضعت السكين على رقبة جوهرة، مما دفع عبد الأحد للإقرار بأنه سيخبرها عن مكان الكنوز.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكي المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.