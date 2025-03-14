الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

الحكومة السودانية تقرر وقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعلنت الحكومة السودانية يوم الخميس وقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا وذلك على خلفية استضافة الأخيرة لمؤتمر نظمته مليشيا "الدعم السريع" في العاصمة نيروبي مؤخرًا.

 

السودان توقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا

وأصدر وزير التجارة السوداني المكلف عمر أحمد محمد علي قرارًا، يقضي بوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا عبر كافة المواني والمعابر والمطارات والمنافذ.

وجاء في القرار: "يوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من دولة كينيا عبر كافة المواني والمعابر والمطارات والمنافذ وذلك اعتبارًا من تاريخه إلى حين إشعار آخر".

وأشار القرار إلى أن وقف استيراد المنتجات الواردة من كينيا جاء "ردًّا على استضافتها لمليشيات الدعم السريع وحلفائها ورعايتها لأنشطتهم واجتماعاتهم".

وتشهد العلاقات السودانية الكينية تدهورًا مستمرًّا منذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023، وتتهم الخرطوم نيروبي بتوفير الدعم السياسي لمليشيا الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.

 

تشكيل حكومة موازية يفجر الخلافات بين السودان وكينيا

وصعدت الحكومة السودانية من لهجتها ضد كينيا واتهمتها باتخاذ مواقف عدائية ضد السودان على حد تعبيرها، بعد توقيع  الدعم السريع وكيانات سياسية وعسكرية في 22 فبراير الماضي في نيروبي ميثاقًا تأسيسيًّا لتشكيل حكومة موازية.

وتخطط هذه الكيانات لإطلاق "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يهدف إلى إدارة شؤون المناطق التي تسيطر عليها عبر مهام سيادية مثل شراء الطيران الحربي وطباعة عملة جديدة واستخراج وثائق هوية وسفر.

وقللت الحكومة السودانية من أهمية توقيع الميثاق، معتبرة أنه "ولد ميتا".

 

عمل عدائي وإجراءات تصعيدية

ووصفت الخرطوم استضافة نيروبي لمراسم توقيع  الدعم السريع ومتحالفين معها لميثاق تأسيسي يدعو إلى تشكيل حكومة موازية، بأنه "عمل عدائي وتدخل سافر في شؤون السودان الداخلية".

وتوعدت الحكومة السودانية بـ"إجراءات تصعيدية" ضد كينيا بسبب ما وصفته بـ"مواقفها العدائية" تجاه السودان.

من جانبها، قالت كينيا إنها استضافت مجموعات سودانية في نيروبي، في إطار "سعيها المستمر لإيجاد حلول توقف حرب السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

ووفقا لإحصاءات سابقة لبنك السودان المركزي فإن حجم الواردات السودانية من المنتجات الكينية، تبلغ قيمته نحو 72 مليون دولار، منها 45 مليون دولار واردات من الشاي الكيني الذي يعتمد عليه السودان.

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