الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط أحد الورثة بعد محاولة هدمه، لجنة هندسية لفحص منزل قرية الأورمان بالدقهلية (صور)

لجنة لمعاينة عقار
لجنة لمعاينة عقار في الدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بعد تلقي بلاغ بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بإلقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل، وشدد على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.

المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة

وعلى الفور انتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة  أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، وإجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق رئاسة مركز ومدينة طلخا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وزارة التضامن الاجتماعي مركز ومدينة طلخا

مواد متعلقة

أسماء جلال تعتزل التمثيل في الحلقة الأخيرة من مسلسل "أشغال شقة جدا"

رسميا، مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للاتحاد السكندري

حبس 11 شخصا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بأسيوط

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

بيان من محافظة القاهرة بشأن حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

انفجار بمعمل الكيمياء وراء حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة (صور)

قطع الكهرباء والغاز بمحيط حريق معامل وزارة الصحة بعد امتداد النيران إلى مبان مجاورة (فيديو)

محافظ القاهرة يطمئن على سكان العقارات المجاورة لمعامل وزارة الصحة (فيديو)

بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

امتداد حريق معامل وزارة الصحة إلى مبنى التراخيص الطبية بشارع الشيخ ريحان (صور)

رئيس الوزراء يتابع تطورات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة ينتقلون إلى موقع حريق المعامل المركزية

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

من استشهاد عثمان حتى معركة صفين.. ملخص أحداث الفتنة الكبرى في مسلسل "معاوية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

"أنا لها"، ابتهال مؤثر للشيخ عمر نبيل عبد الرازق (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية