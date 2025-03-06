رسميا، زد يعلن رحيل مدربه مجدي عبد العاطي

أعلن نادي زد، اليوم الخميس، رحيل مجدي عبد العاطي مديره الفني بشكل رسمي، بعد فشل الفريق في التواجد ضمن الـ9 أندية الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وسيتولى حمادة صدقي مهمة المدير الفني لفريق زد في المرحلة المقبلة، والتي تشهد خوض الفريق المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز ضمن الـ9 أندية التي سيهبط منهم فريقين إلى دوري المحترفين.

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