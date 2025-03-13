سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

كشف مصدر السبب الحقيقي الذي أدى إلى غضب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ودفعه إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس واتخاذ قرار بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك بحكام مصريين، مع الإصرار على خوضها بحكام أجانب.

وأوضح المصدر لـ فيتو أن سبب انفعال الخطيب يعود إلى المكالمة التي دارت بينه وبين أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، قبل المباراة بيوم.

تفاصيل المكالمة الصادمة

وأضاف المصدر أن الخطيب تساءل خلال المكالمة عن موقف الحكام في مباراة القمة، حيث أكد له دياب أن الرابطة ليس لديها أي مانع من إقامة اللقاء بحكام أجانب، وأنها قد أبلغت اتحاد الكرة بالأمر، وأنها ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي بالكامل، على أن يقوم المدير المالي للرابطة بتحويل المبلغ إلى خزينة الاتحاد فورًا.

الرد الصادم من دياب

وتابع المصدر: "هنا تساءل الخطيب عن سبب الأزمة، فجاء الرد الصادم من دياب بأن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مشغول بانتخابات الاتحاد الأفريقي (الكاف)، وأن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رفض طلب الرابطة باستقدام حكام أجانب، وأصر على أن يقود المباراة الحكم المصري محمود بسيوني".

انفعال الخطيب واتصاله بأبو ريدة

وأوضح المصدر أن الخطيب انفعل بشدة وسأل عن صلاحيات أحمد مجاهد وسبب تدخله في هذا القرار، ثم قام بالاتصال بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الذي أكد للخطيب أنه مشغول باستقبال مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم وبانتخابات المكتب التنفيذي، ووعد بالاتصال بالخطيب لاحقًا، وهو ما لم يحدث طوال اليوم.

قرار الأهلي بعدم خوض المباراة

وأدى هذا الموقف إلى غضب الخطيب الشديد، مما دفعه إلى دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة طارئة، تم خلالها اتخاذ قرار بعدم خوض مباراة القمة إلا بحكام أجانب، كما أكد الخطيب أنه في حالة احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك ، سيقوم النادي بالانسحاب من بطولة الدوري العام.

انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك قد شهدت انسحاب النادي الأهلي وإلغاء المباراة، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري، حيث رفض الفريق الأحمر حضور المباراة اعتراضًا على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة أمام إنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية سابقًا). وكانت المباراة مقررة في 10 ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستبث المباراة عبر قنوات "أون سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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