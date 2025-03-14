وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان ضحايا حادث قطار الإسماعيلية

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع إثر اصطدام قطار ركاب بالإسماعيلية خط "القنطرة - بئر العبد" بحافلة ركاب، ما أسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والمصابين.

وتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يرحم المتوفين برحمته الواسعة، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يعوِّضهم خيرًا في مصابهم. كما يسأل الله العلي القدير أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يخفف عنهم آلامهم، ويرزقهم العافية التامة.

ويؤكد وزير الأوقاف أن مثل هذه الحوادث الأليمة تذكّر الجميع بقيمة التراحم والتكاتف بين أبناء الوطن، وبأهمية الالتزام بتعليمات الحركة المرورية ومناطق العبور الصحيحة، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

والدعاء موصول أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وأن يسبغ عليها اللطف في جميع قدره.

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث اصطدام قطار ركاب بخط "القنطرة - بئر العبد" بميني باص

وبمزيد من الرضا بقضاء الله نعى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع إثر اصطدام قطار ركاب بخط "القنطرة - بئر العبد" بميني باص، مما أسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يشمل المتوفين برحمته الواسعة في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلهم في منازل الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويعوضهم عن فقدهم خيرًا، كما يتضرع فضيلته إلى الله جلَّ وعلا أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يخفف عنهم آلامهم، ويكتب لهم السلامة والعافية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

اصطدام ميكروباص بقطار

واصطدمت سيارة ميكروباص تابعة لجمعية سيد المرسلين في منطقة جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بالقطار عبر معبر سيارات غير شرعي بالقرب من محطة الكهرباء.

أسفر الحادث عن إصابة 12 طفلًا و8 وفيات من أطفال دار الحضانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.