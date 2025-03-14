صحفيو الاتصالات يشاركون في تعبئة المواد الغذائية بمبادرة "مليون كرتونة في رمضان" من "وي"

شارك عدد كبير من صحفيي قطاع الاتصالات بالصحف والمواقع الإخبارية في عمليات التعبئة الخاصة بمبادرة "وي" لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان هذا العام، وذلك في مقر بنك الطعام المصري بالقاهرة الجديدة.

المشاركة فى الجهود الإنسانية

وحرص الإعلاميون على إحضار أبنائهم للمشاركة في هذه الجهود الإنسانية لتنمية مشاعر المشاركة والعطاء، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في رسم البهجة على وجوه الملايين في هذا الشهر المبارك.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت تعاونها مع بنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير، لإطلاق أكبر مبادراتها لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف مشاركة الشعب المصري أجواء الشهر الكريم، وتأكيد الدور المجتمعي للشركة وحرصها على نشر قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

الاستفادة من قواعد البيانات



وتستهدف الشركة الاستفادة مع قواعد البيانات الدقيقة التي تمتلكها مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين على مستوى الجمهورية في القرى والنجوع التي يصعب الوصول إليها وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي ومشاركتهم فرحة الشهر المبارك.

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