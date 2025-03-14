الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد الجليل: نهاية أزمة مباراة القمة سيكون بحل اتحاد الكرة أو الرابطة أو مجلس الأهلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة القمة أمام الزمالك، لا يليق بالقلعة الحمراء.


وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "قرار الأهلي قرار قوي ولا نعرف تبعاته حتى الآن، وأنا حضرت للأهلي انسحابين منهم في إفريقيا، والقارة كلها عرفت قيمة الأهلي، أيام صالح سليم، والقرار كان له نتائج".


وتابع: "قرار الانسحاب من الدوري، هذه المرة كان ممكن الأهلي يعد الأمر لكنه تمسك بسبب وجود رواسب بينه وبين اتحاد الكرة، وهل العند بين الاهلي والاتحاد سيأتي على حساب الجماهير، خاصة وأنها الرفهية الوحيدة للشعب المصري".


وشدد: "الأهلي دائمًا يخوض المباريات بهدف الفوز، ولا يهمه التحكيم أو الأخطاء، ومن غير اللائق في الأهلي أن يكون الفريق ذاهب للملعب ولا يريد خوض المباراة".


وواصل: "الأهلي ليس الوحيد في الساحة، والزمالك كان طرف في اللقاء، ومن حقه رفض تأجيل اللقاء حتى لو ربع ساعة، وكان من الأفضل خوض المباراة، واستغلال غيابات الزمالك، وعدم لعب المباراة خسارة فنية للأهلي".


وأردف: "موقف الزمالك منطقي وفرصة والإدارة استغلتها خاصة أن هناك العديد من الأزمات، وما حدث غطى على ما تلك الأمور".


وأكمل: "في حال تمسك الزمالك بتطوير التحكيم، كان عليه أن يساند الأهلي في الأمر ويصر على خوض المباراة بتحكيم أجنبي، خاص وأنه قبل اللقاء عمل مؤتمر صحفي وانتقد التحكيم المصري".

 

حل أزمة القمة 

واستكمل: "حل الأزمة يكمن في حل اتحاد الكرة أو الرابطة أو مجلس الأهلي، ولا توجد حلول أخرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبدالجليل الأهلي الزمالك مباراة القمة اتحاد الكرة مجلس الأهلي

مواد متعلقة

بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على الكأس وعدم الانشغال بأزمة القمة

أول رد من أحمد مجاهد على اتهامه بافتعال أزمة مباراة القمة

أزمة مباراة القمة.. متى نطبق القانون واللوائح؟!

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

الأكثر قراءة

بيان من محافظة القاهرة بشأن حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

انفجار بمعمل الكيمياء وراء حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة (صور)

قطع الكهرباء والغاز بمحيط حريق معامل وزارة الصحة بعد امتداد النيران إلى مبان مجاورة (فيديو)

محافظ القاهرة يطمئن على سكان العقارات المجاورة لمعامل وزارة الصحة (فيديو)

بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

امتداد حريق معامل وزارة الصحة إلى مبنى التراخيص الطبية بشارع الشيخ ريحان (صور)

رئيس الوزراء يتابع تطورات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة ينتقلون إلى موقع حريق المعامل المركزية

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

من استشهاد عثمان حتى معركة صفين.. ملخص أحداث الفتنة الكبرى في مسلسل "معاوية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

"أنا لها"، ابتهال مؤثر للشيخ عمر نبيل عبد الرازق (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية