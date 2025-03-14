عبد الجليل: نهاية أزمة مباراة القمة سيكون بحل اتحاد الكرة أو الرابطة أو مجلس الأهلي

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة القمة أمام الزمالك، لا يليق بالقلعة الحمراء.



وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "قرار الأهلي قرار قوي ولا نعرف تبعاته حتى الآن، وأنا حضرت للأهلي انسحابين منهم في إفريقيا، والقارة كلها عرفت قيمة الأهلي، أيام صالح سليم، والقرار كان له نتائج".



وتابع: "قرار الانسحاب من الدوري، هذه المرة كان ممكن الأهلي يعد الأمر لكنه تمسك بسبب وجود رواسب بينه وبين اتحاد الكرة، وهل العند بين الاهلي والاتحاد سيأتي على حساب الجماهير، خاصة وأنها الرفهية الوحيدة للشعب المصري".



وشدد: "الأهلي دائمًا يخوض المباريات بهدف الفوز، ولا يهمه التحكيم أو الأخطاء، ومن غير اللائق في الأهلي أن يكون الفريق ذاهب للملعب ولا يريد خوض المباراة".



وواصل: "الأهلي ليس الوحيد في الساحة، والزمالك كان طرف في اللقاء، ومن حقه رفض تأجيل اللقاء حتى لو ربع ساعة، وكان من الأفضل خوض المباراة، واستغلال غيابات الزمالك، وعدم لعب المباراة خسارة فنية للأهلي".



وأردف: "موقف الزمالك منطقي وفرصة والإدارة استغلتها خاصة أن هناك العديد من الأزمات، وما حدث غطى على ما تلك الأمور".



وأكمل: "في حال تمسك الزمالك بتطوير التحكيم، كان عليه أن يساند الأهلي في الأمر ويصر على خوض المباراة بتحكيم أجنبي، خاص وأنه قبل اللقاء عمل مؤتمر صحفي وانتقد التحكيم المصري".

حل أزمة القمة

واستكمل: "حل الأزمة يكمن في حل اتحاد الكرة أو الرابطة أو مجلس الأهلي، ولا توجد حلول أخرى".

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