ليون يسحق ستيوا بوخارست برباعية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

تأهل أولمبيك ليون الفرنسي إلي ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد تكرار فوزه على ستيوا بوخارست الروماني في مرحلة إياب دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وفاز ليون برباعية نظيفة أمام ستيوا بوخارست في مباراة العودة ليتأهل الفريق الفرنسي بمجموع اللقاءين بنتيجة 7-1.

أحرز أهداف ليون في مباراة العودة كلا من جيورج ميكوتادزي بالدقيقة 14 و47، و ايرنيست نواماه بالدقيقة 37 وايرنيست نواماه بالدقيقة 88.

وكانت مباراة ستيوا بوخارست الروماني أمام ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي انتهت بفوز ليون 3-1 في على ملعب أرينا ناسيونالا، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية ليون نيكولاس تاجليافيكو ومالك فوفانا هدفين في الدقائق 30 و86 و90، بينما سجل ألكسندرو بالوتا هدف ستيوا بوخارست في الدقيقة 68.

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