بودو جليمت النرويجي يلتحق بركب المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

لحق فريق بودو جليمت النرويجي بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي، رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الخميس.

واستغل الفريق النرويجي فوزه على نظيره اليوناني 3-0 في مباراة الذهاب، لينتصر 4-2 في مجموع المواجهتين.

وبادر كاسبر هوج بالتسجيل لمصلحة بودو جليمت في الدقيقة 36، غير أن أولمبياكوس رد بهدفين في الشوط الثاني بواسطة الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 53 و65 على الترتيب.

وأنهى أولمبياكوس المباراة بـ 10 لاعبين عقب طرد حارس مرماه كونستانتينوس تزولاكيس في الدقيقة 89.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.