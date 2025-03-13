الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

بودو جليمت النرويجي يلتحق بركب المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

بودو وأولمبياكوس،
بودو وأولمبياكوس، فيتو

لحق فريق بودو جليمت النرويجي بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي، رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الخميس.

واستغل الفريق النرويجي فوزه على نظيره اليوناني 3-0 في مباراة الذهاب، لينتصر 4-2 في مجموع المواجهتين.

وبادر كاسبر هوج بالتسجيل لمصلحة بودو جليمت في الدقيقة 36، غير أن أولمبياكوس رد بهدفين في الشوط الثاني بواسطة الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 53 و65 على الترتيب.

وأنهى أولمبياكوس المباراة بـ 10 لاعبين عقب طرد حارس مرماه كونستانتينوس تزولاكيس في الدقيقة 89.

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