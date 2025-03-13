الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

حريق كبير في هنجر غزل ونسيج وألياف بكفر الشيخ وإصابة 19 شخصا (صور)

حريق بفوه بكفرالشيخ،
حريق بفوه بكفرالشيخ، فيتو

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ بلاغًا باندلاع حريق كبير في هنجر يحتوي على مواد غزل ونسيج وألياف وفوم، على طريق أبو دراز في قرية قبريط التابعة لمركز فوه. 

الحريق أسفر عن إصابة 19 شخصًا بحالات اختناق، من بينهم أحد رجال الحماية المدنية أثناء محاولته السيطرة على النيران.

على الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لمحاولة إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة.

 ومن خلال المعاينات الأولية، تبين أن الحريق نجم عن ماس كهربائي، مما أدى إلى اشتعال المواد سريعة الاشتعال مثل عوادم المصانع والفوم، مما ساهم في انتشار النيران بسرعة.

 بذلت فرق الحماية المدنية جهودًا مضاعفة للسيطرة على الحريق وإطفائه بشكل كامل، وأعدت تقريرًا مفصلًا لتقييم حجم الخسائر والأضرار.

من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير الحادث أولًا بأول، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة للتعامل مع الموقف.

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الحماية المدنية اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ رجال الحماية المدنية

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