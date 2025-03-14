الجمعة 14 مارس 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع البصل 6 جنيهات وانخفاض 9 أصناف

أسعار الخضار، فيتو
أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025.

 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين  2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 15 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 24جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 40 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 11 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 13 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 90 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

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