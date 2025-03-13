الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد سوسيداد في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد وسوسيداد،
مانشستر يونايتد وسوسيداد، فيتو

يقود الثنائي راسموس هويلوند وجوشوا زيركزي هجوم فريق مانشستر يونايتد لمواجهة ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد مباراة الإياب أمام سوسيداد بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) في إسبانيا.

وفضل المدرب البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، وضع مانويل أوجارتي على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى كريستيان إريكسن.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، هيفين.

خط الوسط: دورجو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، زيركزي.

تشكيل ريال سوسيداد أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ريميرو.

خط الدفاع: إيلوستوندو، زوبيلديا، أكرد، مونيوز.

خط الوسط: مينديز، زوبيميندي، مارين.

خط الهجوم: بيكر، أويارزابال، كوبو.

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