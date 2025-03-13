اجتماع موسع لقيادات التعليم بالإسكندرية لمناقشة انطلاق مبادرة تصحيح الأبصار

عقد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة، استعدادًا لإطلاق المبادرة الرئاسية لتصحيح الأبصار، والتي تنطلق رسميًا يوم الأحد 16 مارس الجاري تحت شعار "عيون أطفالنا مستقبلنا".



تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن عدد من مشكلات الإبصار لدى الأطفال، بما في ذلك قصر النظر، الحول الظاهري، سقوط الجفن، وضعف وحدة الإبصار، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة عيون الطلاب وتحسين جودة الرعاية الصحية المدرسية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

تم انطلاق وتنسيق تفعيل المبادرة الرئاسية لتصحيح الإبصار بمدارس الإسكندرية بالمناطق الأكثر احتياجا للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي وتستهدف المبادرة ٢٥٠ ألف طالب بمدارس الإسكندرية

جاء ذلك بحضور دكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية ودكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية والطب الوقائى وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية والحسن القاضي مدير مرحلة التعليم الابتدائي والمنسقين الصحيين بالمدارس المستهدفة لتنظيم فرق العمل بالمدارس خلال المبادرة

وقد أكد أبو زيد أن المبادرات الرئاسية لها واقع ملموس داخل جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح دكتور عربي أبو زيد أن حزمة المبادرات الرئاسية تشمل (مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأوضح وكيل الوزارة، انه يتم فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الرعاية المستمرة لكبار السن، دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، علاج أطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي، الكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاج سرطان الكبد الأولي، الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس وتأتي هذه المبادرة لاستكمال مسيرة اتجاهات الدولة لصحة الأطفال ورعايتهم.

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